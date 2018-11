Crèches, tambourinades et avalanches à l’Unesco

Depuis des générations, un concours pour la plus belle crèche de Noël de Cracovie attire des centaines d’artistes de tous les âges. Cette tradition en temps de l’Avent devenue un des grands symboles de l’ancienne capitale royale de Pologne vient d’être couronnée par l’Unesco.

Figurant désormais au Patrimoine culturel de l’humanité, ces crèches, faites entièrement à la main, en bois, en carton ou en papier d’aluminium de toutes les couleurs, sont de véritables œuvres d’art qui exigent un travail de moine et une précision d’ingénieur.

Une crèche de Cracovie doit nécessairement reproduire les éléments d’architecture de la ville, le clocher de l’église Notre Dame et son trompettiste, les remparts, la porte de Florence, les dômes dorés des chapelles royales du château de Wawel.

Il y a de grandes crèches, jusqu’à deux mètres de haut, et de toutes petites, d’une vingtaine de centimètres à peine. Certaines, plus rares, sont en dentelle, d’autres, résolument écologiques, sont faites de feuilles de lauriers, d’oranges séchées ou de haricots secs. Depuis une dizaine d’années, le concours organisé par le Musée Historique de Cracovie comprend aussi une section de cyber-crèches, animées grâce aux technologies numériques.

L’histoire des crèches remonte au temps de saint François d’Assise, qui avait créé la première au 13e siècle. Ce sont les moines franciscains qui en ont instauré la tradition en Pologne.

Les Polonais l’ont modifiée à leur guise. À côté de la Sainte Famille, des bergers et des rois Mages, ils y font vivre leurs propres saints, comme sainte Faustine, saint Maximilien Kolbe et, bien sûr, le pape Jean Paul II. Les auteurs des crèches aiment également y placer des figures emblématiques de la Pologne, telle Marie Sklodowska-Curie, la célèbre scientifique franco-polonaise, représentée dans son laboratoire de chimie.

Les tambourinades espagnoles

L’Unesco a également annoncé avoir inscrit sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité les tambourinades traditionnelles en Espagne, où de nombreux villages font résonner des milliers de tambours lors de fêtes religieuses populaires.

Ces impressionnantes « tamboradas » marquent les festivités liées à la Semaine sainte, quand des milliers de personnes défilent dans les rues au son des tambours, accompagnées de représentations religieuses.

C’est ainsi qu’en avril, le vendredi saint à midi, d’innombrables tambours et de grosses caisses commencent à jouer à l’unisson sur une place du village aragonais de Calanda et ne cessent qu’au moment où un crieur public proclame la mort du Christ.

La ville d’Hellin (Castille-La Manche) est l’un des lieux où la tradition est célébrée dans toute sa splendeur: plus de 20.000 personnes vêtues de chemises noires et de foulards rouges font gronder les tambours, avec une façon de jouer très caractéristique appelée le « racatapla ».

Et la gestion du danger d’avalanches

La gestion du danger d’avalanches en Suisse et en Autriche a également été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

« La gestion du danger d’avalanches a façonné l’identité des populations alpines qui ont développé au fil des siècles des savoirs empiriques locaux, des stratégies de gestion et d’évitement des risques ainsi que des pratiques culturelles pour se prémunir du danger », souligne l’Unesco.

« De nos jours, des outils modernes tels que des instruments de mesure et une cartographie des risques constituent des compléments aux savoirs traditionnels que les détenteurs continuent de développer et d’adapter sur le terrain. L’élément est enraciné dans la culture du quotidien des communautés et souligne l’importance de la solidarité en situation de crise », poursuit l’organisation.

« L’évaluation des risques d’avalanche requiert une connaissance approfondie de la nature, en particulier du terrain, de la neige, des conditions météorologiques et des avalanches passées. Si ces connaissances étaient auparavant transmises oralement, elles sont désormais le fruit d’un processus dynamique qui associe le savoir empirique et l’expérience pratique: les transferts de connaissances se font de la science vers la pratique et du terrain vers la recherche« , souligne l’Unesco.