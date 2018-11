Les Ardentes dévoilent les premiers noms de sa 13ème édition

Hocus Pocus, Columbine, Hugo TSR, Scarlxrd, Dosseh et RK sont d’ores et déjà annoncés au festival Les Ardentes, qui se déroulera à Liège du 4 au 7 juillet 2019, a indiqué jeudi l’organisation.

Après la mise en vente de 2.000 pass « Very Early Bird » qui ont été écoulés en moins d’un week-end, une nouvelle vague de vente sera lancée vendredi à 11h00. Il s’agit à nouveau de pass pour les quatre jours, des « Early Bird » cette fois à 120 et 140 euros selon que l’on opte pour le camping ou non. Ces tarifs seront d’application jusqu’au 23 décembre à minuit ou jusqu’à épuisement du stock.

La 13e édition des Ardentes se déroulera du 4 au 7 juillet 2019, sur le site de Coronmeuse à Liège. Parmi les premiers noms annoncés jeudi figure notamment Hocus Pocus, qui sera de retour le 6 juillet. « En exclusivité belge! Le mythique groupe de hip-hop aux influences jazz, soul et funk, revient après une longue pause consacrée par Greem et 20syl aux projets C2C et Alltta », soulignent les organisateurs. « Les enfants terribles » du collectif Columbine se produiront aux Ardentes le 4 juillet, après la consécration et le disque d’or de leur nouvel album « Adieu bientôt », tandis que l’anglais Scarlxrd modifiera « les codes du genre en intégrant des références métal, gothiques et japonaises à une trap survitaminée » le 5 juillet sur la Wallifornia Beach.

Hugo TSR (membre du TSR Crew), Dosseh et RK, qui « a fait exploser les plateformes de streaming à la rentrée avec son premier album Insolent, seront respectivement à Liège les 5, 6 et 7 juillet. Les premières têtes d’affiche devraient être communiquées avant la fin de l’année.