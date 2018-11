L’agence française de l’emploi propose un poste de conductrice à une mal voyante

Une chercheuse d’emploi mal voyante à 80% s’est vue recommander par Pôle Emploi, l’équivalent français d’Actiris ou du Forem, un poste de… conductrice de train.

Les services d’aide à la recherche d’emploi semblent parfois déconnectés de la réalité des personnes qu’ils doivent aider. Ça n’est pas Sophie Gleize qui dira le contraire. Incapable de lire elle-même les offres d’emploi qu’on lui fait parvenir du fait de sa déficience visuelle, elle s’est vue offrir un poste de conductrice de train.

«Tout arrive sur la boîte mail de mon fils, puisque je ne peux pas lire les courriers. J’étais surprise et déçue quand il a lu cette proposition complètement débile, ça montre à quel point quand on est handicapée et qu’on veut travailler, rien n’est adapté à notre spécificité. Tout ça est ridicule plus que grave», souligne-t-elle dans Le Parisien. Ça n’est pas la première fois qu’elle reçoit une offre aussi inadaptée. Un poste d’agent de sécurité avec un chien lui a déjà été proposé, puisqu’elle possède un diplôme d’éducatrice canine. «Comment voulez-vous que je sois agent de sécurité en n’y voyant rien?», interroge-t-elle.

Les agents de Pôle Emploi dénoncent régulièrement leurs conditions de travail. Ils estiment que les politiques d’activation des chômeurs, qui visent à pousser les chercheurs d’emploi à accepter les offres qui leur sont envoyées, les mènent à faire des propositions inadaptées. L’agence a toutefois reconnu son erreur. Elle précise que la chercheuse d’emploi a fait l’objet «d’un envoi groupé, qui tient compte d’une partie des critères de recherches des demandeurs d’emploi mais pas de tous».