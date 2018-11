Noël s’invite chez vous !

Noël, c’est avant tout des moments conviviaux passés en compagnie de nos proches. Pour rendre ces moments encore plus uniques et inoubliables, on vous propose de rajouter une touche supplémentaire à votre déco de noël. Cette touche d’originalité rendra votre intérieur original et prêt pour Noël.

Boules de Noël

La première étape pour donner un esprit de Noël à votre maison, est bien évidemment le sapin de Noël. Si vous voulez vraiment impressionner vos convives cette année, vous pouvez créer des boules de sapin de Noël personnalisées. Vous pouvez les personnaliser avec des images de vos proches ou des citations festives. C’est vous qui choisissez!

Guirlande de fanions

Pour égayer les murs, vous pouvez opter pour les guirlandes de fanions. Pour donner cette fameuse touche supplémentaire à vos murs à l’occasion de Noël, vous pouvez les décorer avec ces drapeaux de fête. Ici aussi, vous pouvez choisir parmi vos propres photos ou citations.

Bougeoirs

Qui dit Noël dit cocooning, et qui dit cocooning dit bougies. Ces bougeoirs uniques rendront votre maison apaisante tout en restant dans l’esprit de Noël en un rien de temps!

Coussins

On reste dans le cocooning et le confort mais cette fois-ci on parle de ‘coussins festifs’ au thème de Noël. Bien évidemment, vous pouvez les personnaliser à votre guise…

Vous trouverez les plus chouettes idées de Noël sur smartphoto.be!