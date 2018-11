Trois internationales Red Flames U16 approchées pour truquer une rencontre

Trois joueuses internationales Red Flames U16 ont été approchées il y a quelques mois, lors d’un tournoi international, afin d’influencer le résultat final d’une rencontre. Thibaut De Gendt, Integrity Officer de l’Union belge de football, l’a annoncé mercredi lors d’une audience au Parlement flamand concernant la suspicion de fraude dans le football belge. « Il s’agit de trois filles de quinze ans », a expliqué De Gendt. « Après un entraînement, un Turc leur a proposé 50.000 dollars chacune pour influencer la rencontre. Les filles ont directement informé la fédération, qui a elle transmis l’information aux fédérations internationales (UEFA et FIFA, ndlr) ainsi qu’au parquet fédéral. L’enquête suit son cours. »

« Cet exemple prouve que cela peut arriver à tous les niveaux et même chez les jeunes », a continué Thibaut De Gendt. « Il est donc primordial d’informer et éduquer nos joueurs aux dangers de ces trucages de matches, et ce dès le plus jeune âge. »

Source: Belga