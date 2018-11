Temps très nuageux, et pluvieux dans l’est et le centre du pays

Mercredi après-midi, le temps sera très nuageux et pluvieux par endroits, principalement dans le centre et l’est du pays. A partir de l’ouest, le temps deviendra graduellement plus sec, avec même la possibilité de quelques éclaircies, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront atteints tard dans la journée, compris entre 3°C en Hautes Fagnes et 10°C ou 11°C dans l’ouest. Le vent sera modéré de secteur sud, et jusqu’à assez fort en Ardenne et à la Côte, avec des pointes proches de 50 km/h. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il fera dans l’ensemble très nuageux avec de régulières périodes de pluie ou averses. Dans le sud­-est, le risque de précipitations semble un peu plus faible. Les températures n’évolueront presque pas, avec des minima de 3°C à 10°C.

Jeudi, il fera très nuageux avec parfois de la pluie sur l’ouest en matinée. L’après­-midi, la zone de pluie se décalera vers l’est, et des éclaircies se formeront alors sur l’ouest du pays. Les maxima se situeront entre 6°C et 10°C au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 11°C ou 12°C ailleurs.

Vendredi, les éclaircies seront plus larges et le temps sera plus sec, avant l’arrivée de nouvelles zones de pluie durant le week-end, accompagnées d’un vent soutenu. Il fera par contre doux pour la saison avec des maxima proches de 14°C.

Source: Belga