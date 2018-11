Naissance d’un bébé gorille au zoo d’Anvers

Un bébé gorille est né, avec quelques jours d’avance, mardi au zoo d’Anvers, annonce mercredi le parc. Le petit de Mayani et Matadi est né sans aide de soigneurs, dans la nuit. On ignore encore son sexe. Son arrivée, très attendue – le zoo participant activement au programme d’élevage de ces gorilles menacés – était estimée à la mi-décembre. Matadi et Mayani appartiennent à la sous-espèce des gorilles des plaines occidentales (nom scientifique « gorilla gorilla gorilla »), dont la population à l’état sauvage a chuté de 60% au cours des 25 dernières années, selon l’ONG WWF. Les forêts équatoriales du bassin du Congo forment son habitat naturel, des forêts reculées qui rendent difficile de savoir avec exactitude combien d’entre eux subsistent. On estime cependant que la population de gorilles des plaines occidentales est d’environ 90-95.000 individus. Ils sont catégorisés « en danger critique d’extinction ».

Les soigneurs ont découvert la nouvelle recrue mardi matin. Ils l’attendaient pour la mi-décembre, sur base du dernier accouplement observé des parents. « Mais évidemment, nous ne savons pas ce qui se passe quand nous avons le dos tourné », commente une soigneuse.

Le petit ne semble pas perturber l’équilibre des gorilles. « Pour le père Matadi, c’est manifestement une journée comme les autres », tandis que l’autre femelle reproductrice, Mambele, observe avec intérêt et s’imprègne des gestes de Mayani.

Quand le sexe sera connu, le nouveau pensionnaire recevra un nom africain commençant par la lettre T.

Source: Belga