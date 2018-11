Mission économique princière au Maroc – Les entreprises belges concluent une vingtaine de contrats et d’accords de coopération

Une vingtaine de contrats et d’accords de coopération, notamment en matière de pharmaceutique et de santé, ont été signés à Casablanca mercredi soir lors de la traditionnelle cérémonie de signatures liée aux missions économiques. La cérémonie s’est déroulée en présence de la princesse Astrid, qui conduit une mission économique belge à l’ampleur inédite au Maroc. Les dirigeants de diverses sociétés pharmaceutiques ont ainsi entériné un contrat avec un partenaire marocain. C’est notamment le cas de la société Qualiphar de Bornem, qui conjointement avec BDM Pharma, veut conquérir le marché marocain des produits de soins pour bébés et pour mères.

Des contrats de distribution ont également été conclus avec le spécialiste liégeois des probiotiques Astel Medica, la société athoise axée sur les soins de la peau Cerepharma et les laboratoires pharmaceutiques Trenker de Nivelles, qui fabriquent des compléments alimentaires.

Autre fait marquant: l’accord conclu par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex), qui prévoit que cinq produits à l’exportation issus de PME wallonnes peuvent recevoir un certificat halal de l’autorité de certification marocaine Imanor. « Cela ne porte pas uniquement sur l’alimentation mais aussi sur des médicaments par exemple », explique l’Awex. Un tel logo halal est très important dans de nombreux pays européens et africains.

En ce qui concerne les entreprises du nord du pays, EnergyVision (Gand) a notamment signé un contrat de 1,8 million d’euros pour l’installation de panneaux solaires. Waterleau (Wespelaar, Brabant flamand) a elle été chargée de la gestion d’une station de traitement des eaux usées. Zingametall (Nazareth, Flandre orientale) a pour sa part décroché un contrat de distribution en matière de protection d’acier de la corrosion.

De son côté, Brussels Rodschinson Investment Group a annoncé l’ouverture d’un siège africain à Casablanca.

La soirée de mercredi sera encore marquée par un concert de gala et une réception officielle belge. La mission économique se terminera jeudi à Tanger.

source: Belga