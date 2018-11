Les Belges à l’étranger – Auteur d’un doublé, Mertens est le premier Belge à inscrire dix buts en C1

Naples est toujours invaincu après la cinquième journée de la Ligue des Champions. Grâce à deux buts de Dries Mertens, les Italiens ont battu l’Etoile Rouge Belgrade mercredi (3-1), le Diable Rouge devenant le premier joueur belge à inscrire dix buts en Ligue des champions. L’autre match du groupe C a vu la victoire du PSG, sans Thomas Meunier, sur Liverpool (2-1). Naples (9 points) a pris la première place grâce à Marek Hamsik (11e, 1-0) et Dries Mertens (33e, 52e). L’Etoile Rouge, qui a réduit la marque par El Fardou Ben (57e, 3-1), est quatrième (4 points). Le PSG (8) est deuxième et Liverpool (6) troisième. Le duel entre Liverpool et Naples sera décisif.

Le PSG a démarré la rencontre en insistant plein axe avant d’écarter pour Kylian Mbappé. Cette manoeuvre leur a réussi car sur un centre de l’attaquant sangermanois mal renvoyé par Virgil van Dijk, Juan Bernat a récupéré le ballon dans le rectangle (13e, 1-0). Les Reds ont alors pris la direction des opérations sans trouver de solution dans le jeu tant leurs transmissions étaient imprécises. Par contre, le PSG se projetait bien en contre et Neymar a doublé la mise (37e, 2-0). Mais Liverpool, avec Simon Mignolet sur le banc, inoffensif jusque-là a réduit l’écart sur penalty par James Milner (45e+1, 2-1).

En seconde période, les Parisiens ont pris beaucoup de risques et Marquinhos a hérité d’une belle possibilité sur un coup de coin de Neymar (70e).

Dans le groupe B, Barcelone, qui était déjà qualifié, a joué le jeu au PSV (1-2). Lionel Messi a marqué le premier but (61e) avant d’offrir le second à Gerard Piqué (70e). Malgré un but de Luuk de Jong (83e, 1-2), l’équipe d’Eindhoven reste 4e (1 point).

Un but de Christian Eriksen (80e) a permis à Tottenham de battre l’Inter Milan (1-0) et de prendre la deuxième place. Les deux équipes comptent 7 points mais les Spurs s’étaient inclinés 2-1 à l’aller. Toby Alderweireld, qui a été averti (28e), et Jan Vertonghen ont joué tout le match avec les Londoniens tandis que Radja Nainggolan a été sorti à la 44e (problème musculaire).

Source: Belga