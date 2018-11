Le nombre d’immigrés clandestins au plus bas depuis 2004 aux Etats-Unis

Le nombre d’immigrés clandestins aux Etats-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis 2004, selon une analyse des données gouvernementales de 2016 réalisée par le centre de recherche Pew et publiée mardi. La baisse est surtout due à une chute du nombre de Mexicains entrant sur le territoire américain sans autorisation. Les Etats-Unis comptaient 10,7 millions d’immigrés clandestins sur leur territoire en 2016, soit une forte baisse depuis le pic de 2007 (12,2 millions). Il s’agit même du nombre le plus bas depuis 2004.

Cette diminution est étroitement liée à la baisse d’1,5 million d’immigrés clandestins mexicains entre 2007 et 2016. Le Mexique reste toutefois le pays d’origine de 5,4 millions de migrants, soit la moitié du total.

Par ailleurs, elle s’explique par un nombre moins important d’arrivées sur le territoire. Ainsi seuls 20% des immigrés clandestins (adultes et enfants) en 2016 étaient arrivés dans les cinq dernières années, contre 32% en 2017. A nouveau, ce nombre diminue surtout chez les Mexicains.

Le Mexique est historiquement une source importante de l’immigration aux Etats-Unis, légale et surtout clandestine. Elle éclipse celle des autres régions du monde, même après la baisse importante ces dix dernières années. Sur cette période, le nombre d’immigrés clandestins venant d’Amérique du Sud ainsi que du Canada et d’Europe, combinés, a diminué également, bien que dans une moindre mesure.

Par contre, ceux venant d’Amérique centrale ont augmenté de 375.000 individus entre 2007 et 2016. Les 1,85 million d’immigrés clandestins de cette partie du monde en 2016 venaient surtout du Salvador, du Guatemala et du Honduras. Tous trois ont enregistré une augmentation depuis 2007.

Les immigrés clandestins venant d’Inde et du Venezuela ont également augmenté tandis que ceux venant du Brésil, de Colombie, d’Equateur, de Corée et du Pérou ont baissé.

En 2016, 5,6 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans vivaient avec leurs parents immigrés clandestins. Parmi eux, 675.000 sont des migrants eux-mêmes, un chiffre qui a été divisé par deux depuis 2007. Les autres sont nés aux Etats-Unis et peuvent donc rester sur le territoire.

Le centre Pew souligne que tous les immigrés clandestins ne sont pas arrivés sur le territoire sans papiers: certains possédaient à l’origine un visa légal mais ont dépassé la date limite de leur séjour.

Au total, entre 2007 et 2016, la population immigrée clandestine a diminué de 13%. En revanche, l’immigration légale a augmenté de 22% sur la même période, soit une hausse de plus de six millions de personnes. En 2016, les Etats-Unis abritaient 34,4 millions de réfugiés, comprenant les personnes naturalisées et celles munies de visas permanents ou temporaires.

