La Belgique bat le Canada en ouverture du Mondial de hockey

La Belgique (FIH 3) a bien entamé sa Coupe du monde de hockey, mercredi en Inde. Dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les Red Lions se sont imposés 2-1 contre le Canada (FIH 11) dans le premier match du groupe C. Felix Denayer (3e) et Thomas Briels (22e) ont marqué les buts belges, le Canada a entretenu le suspense jusqu’au bout grâce à un but de Mark Pearson sur penalty corner (48e) à l’entame du dernier quart-temps. La suite du programme verra les Belges de Shane McLeod défier l’Inde (FIH 5) dimanche et l’Afrique du Sud (FIH 15) le 8 décembre.

La finale est prévue le 16 décembre.

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale. Les équipes classées aux 2e et 3e rangs disputent des rencontres de barrage croisées pour accéder aux quarts. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale. Le groupe de la Belgique croise avec la poule D composée des Pays-Bas (FIH 4), de Allemagne (FIH 6), la Malaisie (FIH 12) et le Pakistan (FIH 13).

