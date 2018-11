Il n’y a pas de considération pour Bruxelles et ses gares délaissées, répond Rudi Vervoort

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a peu goûté le reproche que lui fait le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), de bloquer le développement du RER en refusant de signer l’accord de coopération déjà validé par les Régions wallonne et flamande. Il lui a répliqué mercredi matin que la petite enveloppe RER réservée à Bruxelles – selon lui 19 millions d’euros sur un milliard – ne tenait nullement compte des besoins en investissements du réseau à Bruxelles et de ses gares délaissées. A l’occasion de l’inauguration du dernier tronçon RER en Flandre entre Bruxelles et Denderleeuw, M. Bellot a regretté que la Région bruxelloise n’avait toujours pas signé l’accord de coopération entre les Régions concernant le milliard d’investissements prévus dans le rail par le gouvernement fédéral.

Selon lui, 200 millions sont prévus pour Bruxelles sur le milliard injecté. Le ministre dit craindre que cette absence de signature n’empêche la mise en oeuvre du plan, à l’approche des élections. « Dans le dossier du RER, il convient de ne pas ajouter la caricature à l’absence de considération », a répliqué Rudi Vervoort.

Selon le ministre-président bruxellois, cette absence de considération pour Bruxelles se traduit, avant tout, par le manque d’investissements sur l’ensemble du réseau bruxellois et ses petites haltes trop délaissées.

« En se félicitant que la Flandre et la Wallonie compensent les carences du budget fédéral en matière d’investissements, M. Bellot fait la démonstration de l’échec de sa politique et de la faiblesse du MR au sein du gouvernement fédéral. Nos demandes sont limpides: investir une enveloppe pleine pour des haltes stratégiques pour Bruxelles que nous, Bruxellois, définissons. Nous sommes prêts à signer, le gouvernement fédéral est-il prêt à écouter? », a ironisé Rudi Vervoort.

Selon lui, la Région bruxelloise ne bénéficie que de 19 millions pour définir ses priorités sur un montant global d’un milliard d’euros. « Il est piquant de constater que 371 millions sont réservés à la Flandre alors même qu’il est indiqué que le réseau régional est en passe d’y être achevé. Il est à présent expliqué que ces 19 millions d’euros seraient déjà amputés de plus de 6 millions affectés sans concertation aux quais de la Gare du Midi. Cela démontre que ces moyens ne servent pas de nouvelles priorités définies en bonne intelligence avec la Région, mais visent à compenser le désinvestissement structurel et chronique de la SNCB à Bruxelles », a ajouté le ministre-président bruxellois, demandant « non pas l’aumône, mais du respect ».

Source: Belga