Euroligue (dames) – Castors Braine battu de justesse par Orenburg

Castors Braine s’est incliné 69-71 (mi-temps: 28-34) face aux Russes de Nadezhda Orenburg dans son 4e match de l’Euroligue de basket féminin (groupe A), mercredi soir au Spiroudôme de Charleroi. Menées de 6 points (28-34) à la mi-temps, les Brainoises ont sorti un gros 3e quart-temps (27-15) pour prendre les commandes du match et mener 55-49 à la demi-heure. C’était 65-53 à 5 minutes du buzz, mais les Russes sont revenues dans le parcours, égalisant (69-69) à une minute de la fin. Un layup d’Erica Wheeler offrait finalement la victoire à Orenburg.

C’est dans les rangs d’Orenburg qu’on trouve les joueuses les plus prolifiques, avec Brionno Jones (24 pts) et Erica Wheeler (22 pts). Côté brainois, Emmanuella Mayombo a planté 16 points, et Celeste Trahan-Davis 15.

C’est la 3e défaite en Euroligue pour Braine. Les championnes de Belgique avaient entamé leur campagne européenne par un succès 63-60 sur les Italiennes de Schio. Les troupes de Pascal Angillis ont ensuite été battues 49-51 par les Françaises de Villeneuve-d’Ascq, 71-52 à Polkowice, en Pologne et 69-71 par Orenburg.

Dans les autres matches du groupe A, Ekaterinburg, avec 13 points d’Emma Meesseman, a dominé Prague 87-59 et Polkowic s’est imposé 45-48 à Villeneuve-d’Ascq.

Les quatre premières formations des deux groupes sont qualifiées pour les play-offs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matchs). Les 5e et 6e sont reversées en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminés de toute compétition européenne.

Dans le groupe B, Hatay (Tur) et Hind Ben Abdelkader reçoivent l’Olympiakos (Grè) jeudi.

Source: Belga