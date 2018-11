Coupe du monde de hockey – Les Red Lions entament leur Mondial en Inde face au Canada à 12h30 heures belges

Les Red Lions disputent ce midi face au Canada leur première rencontre de la Coupe du monde de hockey (messieurs) organisée dans l’est de l’Inde. La rencontre a lieu à 12h30 heures belges (17h00 en Inde). La Belgique, vice-championne olympique et 3e mondiale, est partie, espère-t-elle, pour trois semaines dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar et vise haut à deux ans des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les hommes de Shane McLeod figurent dans un groupe C avec l’Inde (FIH 5), le Canada (FIH 11) et l’Afrique du Sud (FIH 15). Les Red Lions entameront les débats face aux Red Canigous canadiens.

Le Canada, 11e nation mondiale, s’est qualifié pour le Mondial en terminant à la 5e place de la demi-finale de World League, en juin 2017 à Londres, après leur succès 3-2 en match de classement face à l’Inde, le deuxième adversaire de la Belgique à Bhubaneswar. Les joueurs de Paul Bundy refont leur apparition dans le Mondial après avoir manqué la précédente édition, à La Haye (2014). Quatre ans auparavant, à New Delhi, ils s’étaient classés au 11e et avant dernier rang de la compétition.

La suite du programme verra les Belges défier l’Inde dimanche et l’Afrique du Sud le 8 décembre. La finale est prévue le 16 décembre.

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale. Les équipes classées aux 2e et 3e rangs disputent des rencontres de barrage croisées pour accéder aux quarts. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale. Le groupe de la Belgique croise avec la poule D composée des Pays-Bas (FIH 4), de Allemagne (FIH 6), la Malaisie (FIH 12) et le Pakistan (FIH 13).

L’Australie est tenante du titre.

Source: Belga