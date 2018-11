Charles Michel demande une meilleure coopération entre la SNCB et Infrabel

Le Premier ministre Charles Michel a appelé mercredi la SNCB et le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel à mieux coopérer. « C’est la clé pour obtenir de meilleurs résultats pour les voyageurs », a-t-il indiqué à Ternat en marge de l’inauguration de la dernière ligne RER en Flandre. Seuls six voyageurs sur 10 (60,9%) sont satisfaits de la SNCB, est-il apparu dans une enquête publiée mardi par la société ferroviaire auprès de 4.400 voyageurs. Le principal reproche des voyageurs: le manque de ponctualité des trains.

« La SNCB investit dans du nouveau matériel de train, dans la modernisation de l’infrastructure d’accueil et dans la communication aux voyageurs », avait souligné mardi la SNCB. « Mais ces efforts sont en partie contrecarrés par les multiples travaux qu’Infrabel effectue sur le réseau et prévoit pour les prochaines années, obligeant la SNCB à dévier certains trains à partir du 9 décembre, d’en retarder ou d’en supprimer. Si la compagnie était impliquée et consultée plus tôt, et réellement concertée, elle pourrait intervenir afin de limiter l’impact des désagréments pour le voyageur », déplorait-elle.

Infrabel a contesté prévenir en retard la SNCB des travaux sur le réseau ferroviaire. « Je suis convaincu que les investissements sont importants (…). Mais je pense aussi qu’une bonne gouvernance et une bonne coordination entre la SNCB et Infrabel sont la clé pour obtenir de meilleurs résultats pour les passagers », a réagi Charles Michel. « Le gouvernement et le ministre de la Mobilité, François Bellot, se sont engagés à tout mettre en œuvre pour améliorer la coopération et la coordination », a-t-il ajouté.

« Nous sommes une grande famille et même dans les meilleures familles, vous n’êtes pas toujours d’accord sur tout. Tout le monde, SNCB et Infrabel, souhaite un trafic ferroviaire plus fluide et des clients plus satisfaits », a affirmé mercredi la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir.

