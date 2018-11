Les gagnants belges du Metro Photo Challenge sont connus

Du 24 septembre au 20 novembre, Metro – en partenariat avec Samsung – a lancé un défi aux photographes professionnels et amateurs pour l’une des plus grandes compétitions photo du monde : Metro Photo Challenge 2018.

Cette année, le défi des photographes a été de capturer en image l’une des émotions suivantes : Happy, Hope, Sad/Angry. Les participants ont partagé les plus belles émotions à leur façon et ont été très nombreux à tenter leur chance.

En Belgique, on recense 8758 photos envoyées par 2500 photographes ! Ce qui signifie que la Belgique se positionne en première position dans le classement international. Une belle performance pour Metro et ses différents canaux de communication !

Six finalistes belges

Sur base du nombre de votes des lecteurs, trois autres photos sont sorties du lot. Le jury belge a également sélectionné trois lauréats parmi toutes ces photographies.

Les six finalistes belges reçoivent le nouveau Galaxy Note9 de Samsung et sont sélectionnés pour la finale internationale du Metro Photo Challenge. Les trois finalistes internationaux seront dévoilés le 12 décembre et gagneront une expédition photo inoubliable en Thaïlande.

D’un point de vue international, on compte pas moins de 27.800 photos envoyées. Plus de 100.000 personnes ont surfé sur le site du concours, période pendant laquelle on a enregistré plus de 700.000 pages vues. Metro Photo Challenge 2018 a remporté un grand succès !

L’équipe de Metro félicite les gagnants et croise les doigts pour la finale internationale.

Découvrez les photos des gagnants sur https://fr.metrotime.be/mpc2018/