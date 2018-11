Vingt-huit cétacés meurent après s’être échoués en Australie

Vingt-huit cétacés sont morts après s’être échoués sur une plage isolée du sud-est de l’Australie, a indiqué mercredi une responsable de l’environnement.

Une baleine à bosse et 27 globicéphales (aussi appelés dauphins pilotes) se sont échoués au Croajingolong National Park dans l’East Gippsland, selon le département de l’environnement, de la terre, de l’eau et de la planification (DELWP) de l’état australien de Victoria. Le service a été alerté par un citoyen. Mardi soir, des fonctionnaires sont allés examiner les animaux et quatre étaient toujours vivants. « Deux sont morts depuis et les deux autres ont dû malheureusement être euthanasiés », a expliqué une porte-parole du département, à l’agence de presse allemande DPA.

Elle a expliqué que la baleine à bosse était davantage décomposée ce qui signifie qu’elle est sûrement morte plus tôt, lors d’un incident séparé et s’est échouée sur la plage au même moment que les dauphins pilotes, qui se sont eux probablement échoués ensemble. La cause de la mort des cétacés n’est pas encore connue. Des échantillons de peau et de tissu des animaux vont être prélevés. La plage se situe dans une partie très éloignée du parc national, accessible uniquement par hélicoptère ou via un sentier.

Le dernier échouage de masse dans cette partie du Victoria remonte à 1983 lorsqu’environ 90 dauphins pilotes avaient été retrouvés morts à quelque 20 kilomètres de l’incident actuel, selon la porte-parole. Plus de 140 globicéphales sont également morts récemment en Nouvelle-Zélande, après s’être échoués sur une plage.