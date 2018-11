Une jeune femme de 19 ans frôle la mort à cause de sa coloration

Estelle, 19 ans, a failli mourir à cause d’une substance hautement allergène qui se trouve dans sa coloration pour cheveux. Elle veut aujourd’hui alerter celles qui utilisent le même type de produit.

Il y a quelques jours, Estelle est complètement défigurée à cause d’une coloration achetée en supermarché. Méconnaissable, son visage a énormément grossi. L’origine de son allergie? Le PPD, un produit hautement allergisant qui se trouve dans 90% des teintures du commerce. Le lendemain matin, Estelle avait « une tête d’ampoule » et se rend aux urgences, où personne n’est vraiment surpris d’entendre son histoire. « Ils nous ont dit qu’ils étaient habitués », explique Estelle au Parisien. Au lieu de 56 centimètres en tant normal, son tour de tête était alors de 63 centimètres! Après lui avoir donné une perfusion aux corticoïdes, les médecins renvoient Estelle chez elle. Sauf que la jeune femme va avoir une réaction sur le trajet du retour et menace de s’étouffer à cause de sa langue. « Les médecins m’ont fait une piqûre d’adrénaline et m’ont gardé toute la nuit. » Ce n’est que le lendemain qu’elle sera hors de danger.

Aujourd’hui, Estelle veut informer sur les dangers d’une teinture. « Il est écrit sur la notice qu’il faut réaliser un test d’allergie 48 heures avant la colo’ pour voir s’il n’y a pas de danger. Mais le message est bien trop petit, il n’est pas assez alarmiste », dénonce-t-elle.

Le PPD ( paraphénylènediamine), « est un allergène puissant qui provoque des réactions allergiques chez de très nombreuses personnes. C’est en raison de ce risque que l’utilisation de la para­phénylènediamine directement sur la peau est interdite », écrit le SPF Santé. Sa teneur doit être de maximum de 2% dans les colorations alors qu’il est interdit dans les produits cosmétiques et autres colorants pour sourcils.