Un bébé né sans fesses et avec les jambes à l’envers

Un bébé britannique est né avec une malformation extrêmement rare qui fait que ses jambes forment une parallèle avec ses épaules, comme s’il faisait un impressionnant grand écart. Mais sa maman est décidée à l’élever comme n’importe quel autre enfant.

Baron est un petit miraculé. Le bébé est né avec une séquence de régression caudale qui touche seulement cinq personnes en Grande-Bretagne. Une maladie rare qui a été diagnostiquée dès la vingtième semaine de grossesse de sa maman, Tracy Fletcher.

Baron est né sans fesses et avec les jambes dans le mauvais sens. Sa malformation l’empêche de sentir quoique ce soit en dessous du bassin. « Je veux lui donner la meilleure vie possible. Malgré tout ce qu’il a déjà affronté et tout ce qui nous attend, c’est vraiment un petit garçon merveilleux« , explique sa maman.

Ce n’est qu’au moment de la césarienne que Tracy a été frappée par la réalité de la malformation. « Il avait l’air moins bien que ce que j’avais imaginé. Ces jambes formaient presque une parallèle avec ses épaules. C’était un moment vraiment difficile. »

L’enfant est directement placé aux soins intensifs pendant trois semaines pour retirer du liquide qui se trouve dans le poumon de Baron. Et très vite, sa maman surmonte le choc de son apparence. « C’était génial de pouvoir rentrer à la maison avec lui. Quand il était aux soins intensifs, il avait l’air si seul et malheureux. Maintenant, il est constamment heureux et fait des progrès quotidiennement. »

Aujourd’hui, Tracy se bat pour que son fils puisse vivre la vie la plus normale possible. Elle a notamment lancé une collecte de fonds pour acheter un siège de voiture adapté pour son fils.