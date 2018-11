L’incroyable intérieur du jet privé de Kim Kardashian et Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West voient les choses en grand. Le couple a partagé le luxueux intérieur de leur avion privé.

Kim Kardashian aime étaler sa richesse sur les réseaux sociaux. Celle qui avait pourtant fait le choix d’être plus discrète en exposant ses diamants sur Instagram après son braquage à Paris, a repris ses bonnes vieilles habitudes.

Sur Instagram, elle a ainsi dévoilé l’intérieur d’un 747 privé avec lequel elle voyageait en compagnie de son mari, le rappeur Kanye West.

Et pas de doute, le luxe était au rendez-vous. Outre les luxueux sièges, les deux étages avec une salle à manger et des chambres, Kim Kardashian a également dévoilé un bureau sous le regard blasé de son conjoint.

La starlette de téléréalité a également profité de ce voyage pour amener sa coach et faire du sport dans l’avion… « C’est complètement fou », a-t-elle d’ailleurs commenté sur la vidéo.

Les commentaires des internautes étaient quant à eux plus critiques. Alors que certains lui demandent si ça lui arrive de rester à la maison pour s’occuper de ses trois enfants d’autres lui ont reproché les dommages causés à l’environnement par l’utilisation d’un tel avion.

Dear @KimKardashian I hope you‘re well aware of how you’re fucking up our environment but then again who needs clean air anyways pic.twitter.com/Kd3wLh6jsR

@KimKardashian showing off the private #747 she and @kanyewest are taking. Such a joke. Why? Do you hate the environment? So unnecessary. I hope they AT LEAST pay to offset their emissions…

I don’t know the circumstances of why Kim flew on a private 747 (and she has the entire to do so) but in my head I’m just like: CARBON FOOTPRINT

Like, the amount of gas it takes to flight that thing is surreal and it all just seems crazy unnecessary to me…

— BartChambels® (@ChambelBarradas) 26 novembre 2018