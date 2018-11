Les 100 prénoms de bébé les plus populaires de 2018 sont connus

Le site Baby Centre a fait un relevé des prénoms les plus populaires en 2018 en Grande-Bretagne. Avec un gain de popularité pour les prénoms plus excentriques.

Les 100 prénoms britanniques les plus populaires de 2018 ont été révélés. A côté des prénoms classiques, de nombreux prénoms originaux font leur entrée dans le classement. Outre Manche, c’est donc Jackson et Sophia qui restent les plus populaires. Deux prénoms qui avaient déjà raflé la première place lors des dernières éditions de ce classement.

Au total, ce sont plus de 742.000 prénoms de nouveaux nés qui ont été collectés. Pour les filles, les prénoms se terminant en « a » ont la cote. Le top 5 est composé de Sophia, Olivia, Emma, Ava et Isabella. Chez les garçons, on retrouve Jackson, Liam, Noah, Aiden et Caden. La rédactrice en chef de Baby Center, Lisa Murray, explique de « Sophia est vraiment le prénom de la décennie. Cela a une consonance mondiale, mais c’est aussi à la fois sophistiqué et féminin. » Jackson, de son côté, est une « revisite moderne de Jack ».

Les noms d’enfants de la famille Kardashian semblent également inspirer les parents britanniques. On note une forte hausse des Stormi et Dream, nom des enfants de Kylie Jenner et Rob Kardashian. Parmi les prénoms les plus excentriques qui ont connu un joli gain de popularité, on note Rainbow (+26%), Ocean (+31%) ou encore Kiwi (+40%).

La liste complète est disponible ici.