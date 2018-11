Le sac à dos challenge, le défi qui fait fureur dans les cours de récré

Un nouveau défi a vu le jour dans les cours de récréation un peu partout en France et en Belgique: le sac à dos challenge. Le but est d’enfiler son sac à dos, sans utiliser ses mains. Un exercice plus compliqué qu’il n’y paraît.

Vos enfants ne vous en ont peut-être pas encore parlé, mais cela ne devrait plus tarder. Le sac à dos challenge, le nouveau défi des cours de récré, se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le but? Enfiler son sac à dos avec style sans utiliser ses mains. Pour y arriver, plusieurs techniques semblent efficaces. La plus simple constitue à mettre son sac sur son pied avant de l’envoyer en l’air pour qu’il fasse un demi-tour et retombe en glissant le long des bras.

D’autres utilisent leur bouche pour lancer leur sac à dos en hauteur, en espérant qu’il prenne assez de hauteur pour retomber le long des bras tendus vers le haut. Et à ce petit jeu, certains sont plus talentueux que d’autres.

De nombreuses vidéos sont disponibles sur Twitter avec le hashtag #sacadoschallenge