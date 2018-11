Gagnez des tickets pour Plaisir d’Hiver!

L’ambiance feutrée et joyeuse des Plaisirs d’Hiver enveloppera les visiteurs venus de toute part : lumières féeriques en provenance du Grand Nord, activités culturelles et ludiques, mets gourmets, idées cadeau originales et nouveautés attendent les visiteurs pour des moments de partage inoubliables.

Les grands classiques seront au rendez-vous : un son et lumière éblouissant à la Grand-Place, le sapin majestueux, la crèche grandeur nature, la patinoire, la grande roue, les illuminations féeriques, les diverses expositions et spectacles qui ponctuent l’événement… Et le Marché de Noël avec ses 250 chalets qui, recelant des trésors, ravissent les yeux des curieux et les papilles des gourmands.

Mais aussi, une foule de nouveautés attendent petits et grands !

Pour cette 18e édition, un dôme high-tech se dressera sur le piétonnier. Dans cette installation surprenante, performances audiovisuelles à 360°, films, concerts et activités pour les familles scelleront le mariage entre les arts visuels et sonores et les nouvelles technologies proposant une expérience immersive unique.

Pour sublimer les façades de l’église Sainte-Catherine et du Viage, deux vidéo-mappings feront la part belle à la créativité audiovisuelle, transformant les bâtiments en œuvres d’art mouvantes.

Et de voyage virtuel il sera également question à la rue Orts où la Finlande déposera ses maisonnettes en bois pour nous faire découvrir son univers enchanteur à travers un tourbillon d’acitivités féeriques.

Même le vrai Père Noël et les Schtroumpfs seront de la partie le temps de quelques heures !

A l’image de Bruxelles, ce mélange harmonieux entre tradition et innovations fait la force et l’unicité des Plaisirs d’Hiver, un des événements les plus prisés d’Europe, soulignant ainsi la grande attractivité de la capitale.