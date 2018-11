Bienvenue dans la (nouvelle) ère du selfie

Dégainer notre smartphone pour immortaliser un moment spécial par le biais d’un selfie est devenu un réflexe. Cela se fait tellement naturellement que nous n’y pensons même plus ! Et si on s’y arrêtait un peu ?

On ne peut plus net

Vous souvenez-vous encore que nous devions nous contenter d’une caméra frontale de maximum 2 MP ? La qualité de l’appareil photo en lui-même a fortement évolué. Avec la caméra 8MP du Galaxy Note9, vous prenez désormais des selfies on ne peut plus nets.

Contrôlez l’appareil photo à distance

Et, grâce au S Pen, vos selfies vont maintenant atteindre un niveau de qualité sans précédent. Plus besoin de se dépêcher après avoir lancé le minuteur. Ni de se tordre le bras pour prendre un selfie mémorable ! Le S Pen vous permet de contrôler l’appareil photo sans même toucher votre téléphone. Il suffit d’une pression sur le bouton du stylet – même à près de 10 mètres de distance – pour immortaliser votre plus beau sourire et celui de vos proches.

Toujours le meilleur selfie

En plus du S Pen, le Galaxy Note9 bénéficie de la technologie « Flaw Detection ». Une fonctionnalité super pratique qui vous permet d’obtenir « le » cliché parfait. Cette technologie « voit », par exemple, quand vous clignez des yeux. Ou si vous avez bougé l’appareil trop fort. Une série de fonctionnalités très pratiques qui vous permettent de perfectionner votre art du selfie!

Samsung Blue Week

Vous êtes séduit par la façon dont nous avons repensé le selfie? Profitez de la Samsung Blue Week pour vous procurer votre Galaxy Note9 à prix doux : entre le 27/11 et le 2/12, la TVA est remboursée pendant une semaine!

