Une médiation dans le conflit avec l’Ukraine n’est pas nécessaire, selon la Russie

La Russie et l’Ukraine peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes et n’ont donc pas besoin d’une médiation pour ce faire, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l’issue d’un entretien à Paris avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, rejetant une proposition franco-allemande en ce sens.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, avait déclaré lundi à Madrid que l’Allemagne et la France pourraient jouer les médiateurs entre l’Ukraine et la Russie pour éviter que les tensions entre ces deux pays ne dégénèrent en une « crise grave ». Il avait suggéré que la concertation se déroule au sein d’un « format Normandie » réunissant la Russie, l’Ukraine et le duo franco-allemand.

Le chef de la diplomatie russe a rejeté mardi cette proposition de médiation.

Le ministre français Le Drian a pour sa part déclaré mardi, à l’issue de l’entretien avec M. Lavrov, que « la France en appelle aux parties pour qu’elles favorisent un apaisement de la situation et que chacun fasse preuve de retenue ».

