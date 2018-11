Pro League hockey (D) – Les Red Panthers battent les Etats-Unis 2-0 dans le premier match amical à Lancaster

Les Red Panthers, classées au 13e rang mondial, ont débuté par un succès 2-0 contre les Etats-Unis (FIH-12) leur série de quatres rencontres amicales programmées en guise de stage hivernal, lundi soir à Lancaster, en Pennsylvanie (USA). Ces matchs amicaux de l’équipe nationale dames aux Etats-Unis s’inscrivent dans le cadre d’un stage hivernal de préparation à la prochaine Pro League, qui débutera le 26 janvier en Argentine pour les Panthers. Ce premier duel outre-atlantique fut retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques et finalement déplacé au sein du dôme du ‘Spooky Nook Sports’ de Manheim, qui bénéficie d’une structure protectrice gonflable.

Les protégées de Niels Thijssen ont su résister à la pression exercée par les Américaines en début de match pour sortir avec beaucoup d’efficacité par la suite. Emilie Sinia, sur une déviation d’un service de Pauline Leclef, a donné l’avance aux Belges à la 10e minute, avant que Joanne Peeters ne double l’avantage en deuxième mi-temps (43e).

Les trois autres rencontres face à l’équipe entraînée par l’ex-internationale néerlandaise Janneke Schopman sont programmées mardi et jeudi, à 18h30 locale, ainsi que vendredi (13h30 locale).

La dernière fois que les Panthers avaient affronté les Etats-Unis en match international officiel, remonte aux JO de Londres en 2012. Première équipe féminine de l’histoire du sport belge qualifiée pour le rendez-vous olympique, les sportives avaient battu les Américaines 2-1 pour s’emparer de la 11e et avant-dernière place du tournoi londonien.

Les Belges croiseront encore la route des USA lors de la prochaine Pro League, qui réunit neuf nations du top mondial en duels aller-retour. Les Panthers traverseront à nouveau l’Atlantique pour se mesurer aux Américaines le 29 mars 2019 et les accueilleront le 10 avril dans les installations d’Uccle Sport.

