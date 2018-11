Pacte de l’Onu sur les migrations: le gouvernement tranchera mais il y a clairement des divergences

« Le gouvernement tranchera mais c’est clair qu’il y a des positions divergentes », a résumé mardi le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, en commission de l’Intérieur de la Chambre, en réponse à plusieurs questions sur le Pacte des Nations-Unies sur les migrations. Le secrétaire d’Etat ne s’est pas avancé sur les pistes de solution qui s’offrent au gouvernement d’ici au 10 décembre, lorsqu’une conférence s’ouvrira à Marrakech pour adopter le Pacte. L’idée d’une déclaration interprétative, éventuellement commune à plusieurs pays européens, pourrait offrir une porte de sortie au gouvernement Michel, divisé sur la question, entre des libéraux et le CD&V qui veulent une signature par la Belgique, et la N-VA qui, jusqu’à présent, s’oppose au texte.

« Certains pays travaillent à une déclaration interprétative, comme les Pays Bas et le Danemark. D’autres disent clairement non », s’est contenté d’expliquer M. Francken, en rappelant une nouvelle fois que, parmi les opposants, figuraient les Etats-Unis et l’Australie, deux des principaux pays d’immigration.

A nouveau, le secrétaire d’Etat s’est défendu de s’être tu lorsqu’avaient lieu les discussions au sein du gouvernement sur le Pacte. Il dit avoir agi « en coulisses » et évité des prises de position publiques alors que la Belgique menait campagne pour décrocher un siège au Conseil de sécurité des Nations-Unies.

A la fin septembre, devant l’assemblée générale des Nations-Unies, le Premier ministre, Charles Michel, s’est engagé à ce que la Belgique approuve le Pacte.

Source: Belga