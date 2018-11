Namur s’illuminera encore un peu plus pour les fêtes de fin d’année

La Ville de Namur a dévoilé mardi son programme pour les fêtes de fin d’année qui seront célébrées dès fin novembre. En plus du traditionnel village de Noël et des multiples animations, la capitale wallonne accueillera de nouvelles illuminations, a indiqué l’échevine des Fêtes, Anne Barzin. Les lieux concernés par les nouveaux éclairages sont la place du Marché aux Légumes, le pont de la rue du Pont, la rue des Carmes ou encore la place Saint-Aubain.

Le village de Noël qui se tiendra du 30 novembre au 31 décembre a aussi droit à un lifting. Son promoteur a investi dans des chalets flambant neufs. Il y en aura 82 sur la place d’Armes, 14 sur la place de l’Ange et cinq sur celle du Théatre. Le plus populaire devrait à nouveau être le « Repère des Rennes », place d’Armes. D’une superficie de 160 mètres carré, il accueillera plusieurs concerts.

Après plus de 20 ans d’absence à Namur, une grand roue sera installée place de l’Ange comme en 2017. Du haut de ses 35 mètres, 144 passagers pourront y profiter d’une vue unique jusqu’au 6 janvier. La patinoire de la place de l’Ange sera également ouverte jusqu’à cette date.

La tradtionnelle « corrida », la visite de Saint-Nicolas, un marché de Noël solidaire, une collecte de vivres, des visites guidées et autres animations musicales complètent le programme.

