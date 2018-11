Le PS anderlechtois a désigné ses échevins; voici la composition du collège au complet

La composition du collège échevinal anderlechtois emmené par le bourgmestre socialiste sortant Eric Tomas est désormais fixée. La section PS d’Anderlecht a désigné lors d’un vote interne les mandataires qui exerceront des responsabilités exécutives lors de la prochaine législature. La composante Ecolo-Groen de la future coalition en avait fait de même il y a quelque temps. Au PS, Fabienne Miroir et Fabrice Cumps accompagneront Eric Tomas au Collège. Mustapha Akouz sera proposé comme président du CPAS. Lotfi Mostefa, sera désigné comme chef de groupe de la liste PS-sp.a-cdH. Il devrait rejoindre le collège en cours de législature, Eric Tomas ayant confirmé son intention de céder le témoin en douceur à une personne encore à désigner. Le futur Premier échevin Jérémie Drouart, Suzanne Mueller-Huebsch, Nadia Kammachi, et Allan Neuzy, seront les représentants d’Ecolo-Groen au collège.

Au PS, les échevins ont été élus par 470 membres de la section par un vote à bulletin secret organisé samedi et dimanche dernier. Outre ses attributions liées à la police et aux Affaires juridiques, le bourgmestre Eric Tomas gérera les Grands événements, le Tourisme, le Patrimoine et les Musées; Fabrice Cumps sera échevin des Finances, de l’Enseignement, des Crèches et de la Culture; Fabienne Miroir sera Officier de l’Etat civil, échevine de la Population et de la Politique des seniors. Guy Wilmart poursuivra son travail en tant que Président du Foyer Anderlechtois.

Chez les Verts, Jeremie Drouart sera chargé, entre autres de la Participation; Suzanne Mueller-Huebsch, de la Mobilité et du Développement urbain; Nadia Kammachi, de la Rénovation urbaine et Allan Neuzy, des Espaces publics.

Le bourgmestre Eric Tomas prêtera serment devant le ministre-président Rudi Vervoort jeudi. L’installation du conseil communal et l’élection du collège par celui-ci est fixée au lundi prochain à 19h.

Source: Belga