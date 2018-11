Le coach de Dortmund Lucien Favre ne s’attend pas à une partie de plaisir contre Bruges

Pour le Borussia Dortmund, qui accueille le Club Bruges, mercredi soir (21h00) au Signal Iduna Park pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée du Groupe A de la Ligue des Champions de football, les choses sont claires. Avec ses neuf points, il sera mathématiquement qualifié pour les huitièmes de finale de l’épreuve s’il ne perd pas cette rencontre… La situation du champion de Belgique, qui compte 4 points est plus ambigue. Il sera certes éliminé s’il ne gagne pas, mais un point pourrait néanmoins constituer une bonne opération dans le cadre de la lutte pour la troisième place, synonyme de ticket pour les seizièmes de finale de l’Europa League, qui l’oppose par ailleurs à Monaco (1 point).

L’équipe de Nacer Chadli et Youri Tielemans drivée par Thierry Henry, affronte pour sa part l’Atlético Madrid à 18h55 &u Wanda Metropolitano, avec l’obligation absolue de faire un résultat, dans ce contexte.

Lucien Favre, l’entraîneur suisse d’Axel Witsel et du Borussia, s’attend en tout cas à un « match très difficile », a-t-il confié mardi en conférence de presse.

« A l’aller (0-1, ndlr) on l’avait remporté avec pas mal de réussite », a-t-il rappelé. « On avait souffert, tout simplement parce que Bruges est une très bonne équipe. La manière dont elle a atomisé Monaco (0-4, ndlr) depuis, le confirme. On veut certes gagner, mais on est bien conscient que pour cela, il faudra prester à un très haut niveau… »

Le Suisse dispose de tout son effectif, à l’exception peut-être du Japonais Shinji Kagawa qui ne s’est pas entraîné mardi, et rêverait d’un transfert à Séville. Il y a semble-t-il peu de chances de le voir sur le terrain mercredi.

A l’aller il était entré à la 60e, à la place de Mario Götze, également présent à la conférence de presse mardi.

« Je m’attends aussi à un match difficile », a-t-il avoué, « mais on a quand même nettement progressé depuis septembre. De plus on joue cette fois chez nous, et je considère qu’on doit être capable de l’emporter dans ces conditions. Même si c’est sûrement aussi l’objectif de Bruges… », a-t-il conclu.

Au programme de la sixième et dernière journée le 11 décembre: Club/Atletico et Monaco/Dortmund.

Source: Belga