Le chef de l’ONU appelle Ukraine et Russie à « une retenue maximum »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi dans un communiqué l’Ukraine et la Russie à « une retenue maximale » et à prendre des mesures au plus vite « pour réduire les tensions » en accord avec la charte des Nations unies. Dans ce communiqué, Antonio Guterres, « souligne l’impérative nécessité d’éviter toute nouvelle escalade » dans la confrontation entre les deux pays qui s’est traduite dimanche dans le détroit de Kertch par la capture de navires et d’équipages ukrainiens par l’armée russe.

« Il est essentiel de respecter pleinement les droits et obligations de toutes les parties concernées » en application du droit international. « La souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, dans ses frontières internationalement reconnues (…) doivent être aussi pleinement respectées », conclut le secrétaire général dans son communiqué.

L’Ukraine a annoncé lundi soir l’introduction de la loi martiale dans ses régions frontalières pour 30 jours, alors que la campagne pour l’élection présidentielle de mars doit commencer le 31 décembre. A la suite de cette décision, Moscou a mis en garde l’Ukraine contre tout acte « irréfléchi ».

source: Belga