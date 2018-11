La pluie sera de retour dès mercredi

Après une brève accalmie mardi, la pluie refera son apparition dès mercredi. La fin de semaine sera ainsi marquée par un temps gris et pluvieux avec un vent soutenu, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM). Mercredi matin, le ciel restera très nuageux avec de la pluie sur la plupart des régions. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec et de timides éclaircies seront possibles par endroits. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés sur l’ouest du pays. Le vent de sud sera modéré. A la côte, il sera assez fort avec des rafales jusqu’à 55 km/h.

Jeudi, le temps sera nuageux avec des périodes de faibles pluies et un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les maxima seront assez doux pour la saison, avec des valeurs comprises entre 6 et 12 degrés. La nuit de jeudi à vendredi, les pluies devraient s’intensifier au sud du sillon Sambre et Meuse.

Vendredi, une zone de pluie sera encore présente en Haute Belgique le matin avant de s’évacuer par l’Allemagne. A l’arrière, nous devrons composer avec un ciel partiellement nuageux et le risque d’une faible averse isolée. Les maxima oscilleront entre 6 et 11 degrés. Le vent sera modéré et au littoral généralement assez fort de sud-ouest.

De samedi à mardi, le temps sera perturbé, dans l’ensemble très nuageux avec quelques passages pluvieux. Il fera un peu moins doux samedi avec des températures de l’ordre de 8 ou 9 degrés l’après-midi dans le centre. A partir de dimanche, les maxima devraient largement dépasser les 10 degrés.

Source: Belga