Inauguration d’une école belge à Rabat

Une école belge a été inaugurée mardi à Rabat. Il s’agit de la sixième école en Afrique où les leçons sont données selon le programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la deuxième au Maroc. L’école a été officiellement inaugurée par la princesse Astrid et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. Ce dernier avait déjà posé la première pierre des bâtiments en janvier 2017.

Les cours sont donnés depuis le début de l’année scolaire dans cet « établissement scolaire belge au Maroc ». L’école accueille pour l’instant 250 élèves de maternelle et primaire. Les leçons sont dispensées par des professeurs belges, selon le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils apprennent donc aussi le néerlandais et l’anglais, indique Josiane Martin, présidente de l’Association des écoles à programme belge à l’étranger (AEBE). Les élèves suivent encore des cours de culture et langue arabe ainsi que de géographie du Maroc.

L’asbl, qui travaille sans subsides, gère au total six écoles belges de ce type en Afrique: Rabat et Casablanca au Maroc, Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi), Kinshasa et Lubumbashi (RDC). La création d’une septième à Goma, à l’est de la République démocratique du Congo, est à l’étude.

source: Belga