Frontière USA-Mexique: rencontre dimanche entre Pompeo et son nouvel homologue mexicain

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo va rencontrer dimanche au Mexique son nouvel homologue mexicain Marcelo Ebrard pour lancer une série de discussions officielles afin d’aboutir à un accord pour contenir l’arrivée de migrants aux Etats-Unis, a annoncé mardi la Maison Blanche. Mike Pompeo et la ministre américaine de la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen ont discrètement rencontré mi-novembre le futur ministre mexicain des Affaires étrangères à Houston, au Texas.

Depuis, des responsables du futur gouvernement mexicain du président élu Andres Manuel Lopez Obrador ont fait état dans la presse d’un « accord » pour que les demandeurs d’asile restent au Mexique pendant que leurs requêtes sont examinées aux Etats-Unis, avant de faire marche arrière.

Donald Trump a lui confirmé le contenu de cet accord, sans préciser s’il avait été formellement conclu.

« Ces discussions se poursuivent. Il n’y aura pas de décision définitive tant que le nouveau gouvernement mexicain n’est pas entré en fonctions et cela aura lieu samedi », jour de la prestation de serment du président Lopez Obrador, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders devant la presse à Washington.

Dès le lendemain, dimanche, Mike Pompeo se rendra au Mexique pour s’entretenir avec son homologue « de toutes les questions liées à la frontière », a ajouté le conseiller du président Trump pour la sécurité nationale, John Bolton.

Lundi, ensuite, Marcelo Ebrard va rencontrer « des responsables de la Maison Blanche et la ministre de la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen pour continuer de tenter de boucler ces discussions », a poursuivi Sarah Sanders.

Une « caravane » de milliers de migrants, essentiellement des Honduriens qui ont quitté leur pays d’Amérique centrale mi-octobre pour fuir la violence et la pauvreté, a commencé à arriver à la frontière américaine.

Un demi-millier d’entre eux ont tenté dimanche de franchir illégalement la barrière métallique qui sépare Tijuana, au Mexique, de San Diego, en Californie, avant d’être repoussés par les forces de l’ordre américaines.

Washington a, en réponse, fermé pendant quelques heures ce passage, mais Donald Trump menace de boucler toute la frontière.

Selon le Washington Post, l’accord américano-mexicain prévoit que les demandeurs d’asile qui arrivent à la frontière devront attendre côté mexicain jusqu’à l’audience devant un juge américain de l’immigration, à laquelle ils seront autorisés à se rendre sous la garde d’officiers américains. Si le juge refuse l’asile, ils ne pourront pas retourner au Mexique mais seront placés en rétention aux Etats-Unis en attendant leur expulsion rapide vers leur pays d’origine.

