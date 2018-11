VIDEO. Un bébé sauvé des flammes par un passant

Un bébé d’un an est sorti miraculeusement indemne d’un incendie. Un jeune homme a rattrapé l’enfant, lâché par son mère depuis le deuxième étage.

La semaine dernière, un terrible incendie a ravagé un immeuble d’habitation à Dallas, aux Etats-Unis. Dans les étages supérieurs, plusieurs habitants se sont retrouvés pris au piège, coincés par les flammes et la fumée. Parmi eux, il y avait six personnes, dont une mère et son bébé.

Les pompiers n’étant pas encore arrivés sur place, des habitants se sont organisés pour tenter de venir en aide aux victimes. Ils se sont notamment placés en bas de l’immeuble avec des matelas pour tenter d’amortir la chute des personnes prises au piège.

Un héros de 21 ans

Byron Campbell, 21 ans, passait dans la rue à ce moment-là. Il a entendu les cris de la mère du bébé qui suppliait pour qu’on vienne l’aider. Il a raconté aux médias locaux que lorsque la maman et son nourrisson sont apparus au-dessus de lui, il a tendu les bras comme s’il était un joueur de football américain qui attrapait une passe.

« La jeune femme était en train de suspendre son bébé en criant ‘Est-ce que quelqu’un peut attraper mon bébé ?’. J’ai simplement dit ‘Fais-moi confiance, je l’attraperai’ », a expliqué le jeune homme.

Heureusement, Bryon Campbell a réussi à attraper l’enfant après sa chute du dernier étage et lui a ainsi sauvé la vie. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, propulsant ainsi le jeune homme au rang de héros. Les autres habitants ont ensuite sauté à leur tour. Ils ont été emmenés à l’hôpital pour des blessures et des fractures. Par miracle, aucun décès n’est à déplorer.