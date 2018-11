Un nouveau look pour un nouvel album de Loïc Nottet

La sortie d’un nouvel album de Loïc Nottet semble imminent. En octobre dernier, le natif de Courcelles avait annoncé qu’il était en studio à peaufiner un successeur à « Selfocracy ». Il semblerait que cette sortie prochaine s’accompagne d’un changement de look pour le chanteur.

Un an après la sortie de son premier album, on va en effet retrouver l’ancien candidat de « The Voice Belgique » avec un nouveau morceau « On Fire » qui sera disponible dès le 30 novembre prochain.

Et c’est en blond qu’on le retrouve sur la cover de ce single. La raison est assez simple: « J’avais envie d’avoir un nouveau look pour un nouveau projet dans ma carrière personnelle », a-t-il confié sur les ondes de la RTBF.