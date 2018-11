Un chien perdu retrouvé à plus de 1.700 km de chez lui

Un an et demi après avoir disparu, un Husky a été retrouvé à plus de 1.700 km de chez lui. Un voyage aussi incroyable que mystérieux et émouvant.

Depuis le début de la semaine, les médias américains relatent l’incroyable histoire de Sinatra. Ce Husky âgé de cinq ans appartenait Zion Willis, une jeune fille originaire de Brooklyn, à New York. Cette adolescente est décédée en novembre 2015 à l’âge de 16 ans suite à un accident d’arme à feu alors qu’elle était chez une amie.

Un chien symbolique pour la famille Willis

Zion avait reçu Sinitra pour son quatorzième anniversaire. Depuis le décès de leur fille, les parents étaient donc très attachés à ce chien. Mais il y a un an et demi, Sinatra a couru après un raton-laveur, comme il avait l’habitude de faire, et cette fois, il s’est enfui et n’est jamais revenu.

Le propriétaire retrouvé grâce à Facebook

La famille de Zion Willis avait perdu tout espoir de retrouver un jour Sinatra. Cependant, il y a quelques jours, ils ont été contactés par une jeune fille qui habite à Seffner en Floride, à près de 1.800 km de chez eux. Rose Verrill, 13 ans, a trouvé le husky, errant seul dans la rue. Avec l’aide de ses parents, elle a cherché à savoir à qui appartenait ce chien.

Malheureusement, les informations sur la puce de l’animal ne permettaient pas de retrouver son propriétaire. Le nom du propriétaire était incomplet « Willis Les » et il manquait un chiffre au numéro de téléphone de contact.

Grâce à Facebook, Rose Verrill a réussi à trouver et à contacter Lesmore Willis. « Au début je n’y croyais pas, mais quand j’ai vu la photo, j’ai fondu en larmes », a raconté le papa de Zion. Personne ne saura jamais ce qu’a fait Sinitra pendant sa fugue de 18 mois et comment il a parcouru les 1.800 km qui séparent New-York de la Floride. Le père imagine qu’il a été recueilli par d’autres familles avant d’à nouveau s’enfuir.

Cette incroyable histoire se termine bien puisque grâce à des amis qui ont accepté de conduire le chien jusqu’à Baltimore, la famille Willis a retrouvé Sinatra ce week-end, à l’occasion de Thanksgiving.

Découvrez les retrouvailles filmées par CBS :