Nabilla lance sa marque de make-up et déjà le doute s’installe

BIM ! Je suis heureuse de vous dévoiler les 6 rouges à lèvres liquides mat et le gloss transparent/top coat brillant, les premiers nés de NAB cosmetics. Pourquoi j’ai choisi de commencer avec ces 6 teintes ? Car ce sont des essentiels qu’on devrait toutes avoir dans notre trousse à maquillage. 6 couleurs intemporelles qui sont également dans la tendance de l’hiver ❄️ Nude rosé ou beige à porter avec des yeux charbonneux, un bois de rose qui rehausse la couleur naturelle des lèvres, un caramel chaud pour un teint bonne mine, un rouge intense bien sûr et un rouge foncé très rock. Et surtout ce truc en plus : le gloss transparent et topcoat brillant , hydratant pour démultiplier vos looks. À porter seul car super confortable, ou sur les rouges à lèvres mat pour un fini satiné ou à travailler avec le doigt pour des pigmentations légères et confortables. Je vous montrerai bientôt en vidéo 😉😉💄🙈 SORTIE LE 3 Décembre 👊🏻 #nabcosmetics