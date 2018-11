Un ancienne miss Moscou devient la nouvelle reine de Malaisie

Oksana Voevodina, 25 ans, est devenue l’épouse de Muhammad V, roi de Malaisie. La jeune femme est connue en Russie car elle a remporté le concours de miss Moscou en 2015.

La cérémonie royale a eu lieu à Moscou le 22 novembre dernier selon Islam News. Le roi malaisien, sur le trône depuis 2016 et de 24 ans l’aîné de sa femme, n’a pas révélé comment le couple s’est rencontré. Mais l’ancienne miss-Moscou a notamment travaillé en tant que mannequin en Chine ou en Thaïlande.

Malaysian are delightfully and happy Mrs. Oksana Voevodina to become Permaisuri Agong Malaysia/ Malaysian Queen #oksanavoevodina pic.twitter.com/BoI2mHTsGj — lady syafinaz (@JamainSyafinaz) November 24, 2018

Il s’agissait d’un mariage traditionnel durant lequel le roi portait un costume traditionnel malaisien. Le repas ne comportait pas d’alcool et tous les plats étaient préparés selon la coutume halal. Selon plusieurs médias malaisiens, et notamment à cause d’une photo d’Oksana Voevodina en hijab sur Twitter, l’ancienne miss se serait également convertie à l’Islam en avril dernier.

Miss Rusia Oksana Voevodina Dinikahi Sultan Malaysia https://t.co/ayMZQTlxCP pic.twitter.com/zjdPPihi2L — dsasdsusdotcom (@dsasdsus1) November 26, 2018

Malgré son statut de miss Moscou, on n’en sait assez peu sur la nouvelle reine de Malaisie qui se fera désormais appeler Rihana Oxana Gorbatenko. A l’époque de sa victoire au concours de miss il y a trois ans, elle affirmait notamment « ne pas avoir de petit ami » car elle « n’avait pas trouvé la bonne personne. » Avant de poursuivre. « J’aurai une relation lorsque mon cœur me dira que je serai prête. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. »