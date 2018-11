La France veut fermer 14 réacteurs nucléaires sur 58 d’ici 2035

L’exécutif veut fermer 14 des 58 réacteurs nucléaires français d’ici 2035, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron en présentant les grands arbitrages de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). En plus des deux de la centrale de Fessenheim, qui fermeront «à l’été 2020», 4 à 6 supplémentaires doivent s’arrêter d’ici 2030, a précisé le président dans son discours sur la transition énergétique à l’Elysée.

Durant la stricte durée de la PPE – la future programmation énergétique qui s’arrête à 2028 -, le gouvernement prévoit deux fermetures de réacteurs (en plus de Fessenheim) et deux autres sous conditions, selon le détail des arbitrages de l’exécutif transmis par l’Elysée à l’AFP. Les arrêts de réacteurs devraient avoir lieu parmi les plus anciens sites, soit: Tricastin (Drôme et Vaucluse), Bugey (Ain), Gravelines (Nord), Dampierre (Loiret), Blayais (Gironde), Cruas (Ardèche), Chinon (Indre-et-Loire) et Saint-Laurent (Loir-et-Cher).

C’est EDF qui devra fixer la liste précise, mais il n’y aura «aucune fermeture complète des sites», a assuré Emmanuel Macron. Durant la durée de la PPE, qui s’arrête à 2028, deux réacteurs seront arrêtés «en 2027-2028». Deux autres fermetures pourraient avoir lieu en 2025-2026 mais sous conditions: «si la sécurité d’approvisionnement est assurée» et «si nos voisins européens accélèrent leur transition énergétique», notamment en réduisant le poids du charbon et en développant les renouvelables. Les autres fermetures devraient elles débuter «à partir de 2029», selon l’Elysée.

« Ce n’est pas renoncer au nucléaire »

Le chef de l’Etat a également reprécisé le calendrier de la fermeture de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) avec un «arrêt définitif» à «l’été 2020». La France ne va pas décider dans l’immédiat la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR supplémentaires, et attendra au moins 2021, a annoncé le chef de l’Etat.

Le nouvel objectif de la réduction de la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité d’ici 2035, «ce n’est pas renoncer au nucléaire», a toutefois insisté Emmanuel Macron. Le soutien au développement des énergies renouvelables va passer de 5 milliards actuellement «à 7 à 8 milliards d’euros par an», a encore ajouté le président, évoquant un triplement de l’éolien terrestre et une multiplication par cinq du photovoltaïque d’ici 2030. «Nous concentrons nos efforts sur le développement des énergies renouvelables les plus compétitives, et parce que nous veillons au pouvoir d’achat des Français, nous serons exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts.»