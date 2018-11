La fillette de quatre ans qui était détenue en Syrie de retour sur le sol belge

Yasmine Atid, une Bruxelloise de quatre ans, qui avait subi un enlèvement parental en 2016, est rentrée en Belgique de Syrie ce mardi peu après 17h00 en compagnie de sa mère.

Dans ce cadre, le rôle du parquet de Bruxelles consiste à agir comme le préconise la loi, dans l’intérêt de l’enfant. Il convient dès lors, dans un premier temps, de s’assurer de la santé physique et mentale de l’enfant et des mesures urgentes ont été prises en ce sens, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

L’encadrement que propose le service d’aide à la jeunesse permettra par la suite un soutien à la mère de Yasmine dans le cadre de l’évolution éducative de son enfant. A l’heure actuelle et au vu des éléments en sa possession, le parquet de Bruxelles n’a aucunement l’intention de prendre des mesures qui auraient comme conséquences de séparer l’enfant de sa mère.

Comme à l’accoutumée dans le cadre de dossiers liés à des mineurs d’âge, le parquet de Bruxelles ne communiquera pas les détails des mesures mises en œuvre dans l’intérêt de l’enfant. Il invite dès lors les médias à respecter l’intimité de la famille afin que Yasmine et sa mère puissent se reconstruire et retrouver la plus grande sérénité possible après ces longs mois difficiles.