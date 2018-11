Une grande marche pour le climat ce dimanche à Bruxelles

Des milliers de manifestants marcheront dimanche dans les rues de Bruxelles pour demander aux autorités belges d’agir afin de respecter l’accord de Paris. «Pour le moment, la Belgique n’est pas du tout un bon élève en matière de protection du climat», souligne Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat. «Nous devons faire pression sur les dirigeants pour passer de la parole aux actes.»

L’appel à marcher pour le climat ce dimanche à Bruxelles rencontre un écho de plus en plus important.

«Cette mobilisation a été lancée par l’organisation de jeunes Climate Express. On est très enthousiastes car de plus en plus de citoyens se montrent intéressés. Jusqu’ici, la plus grande marche pour le climat en Belgique, celle de 2009, avait réuni 15.000 personnes. On espère faire bien mieux ce dimanche.»

Il y a urgence à agir?

«C’est simple: nous avons dix ans pour éviter la catastrophe. Cela veut dire qu’il faut agir maintenant. On ne peut plus se permettre d’attendre si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5ºC, comme on s’y est engagés dans l’Accord de Paris. Concrètement, cela veut dire que l’on doit réduire nos émissions de CO2 de 55% d’ici 2030. Il y a une volonté citoyenne pour y parvenir.»

Comment mobiliser la population au-delà des cercles habituels?

«Je remarque cette année une évolution, car nous touchons de nouvelles personnes. Les organisations de protection de l’environnement, les ONG, les syndicats, sont bien sûr mobilisés. Mais nous avons reçu des soutiens inattendus. Des youtubeurs ont publié une vidéo pour nous soutenir. Avant leur intervention, nous avions 500 personnes de plus intéressées chaque jour sur notre événement Facebook. Après, depuis, on en gagne 3.000 par jour. Même s’il ne s’agit que d’un ‘je participe‘ en ligne, cela donne une idée de la mobilisation que l’on peut attendre. On sort largement du public que certains qualifient d’‘ecolo-bobo’.»

La Belgique a-t-elle beaucoup à faire en matière de protection du climat?

«Il y a en Belgique une incapacité à agir qui fait qu’elle n’est pas un bon élève. Pour le moment, elle risque même de ne pas atteindre ses engagements européens d’ici 2020 et 2030. Il faut un plan national pour une meilleure coopération. Prenez l’exemple de la mobilité: on ne peut pas continuer avec trois régions et le fédéral pour gérer la mobilité vers Bruxelles, ça ne fonctionne pas. Il faut un ticket unique pour toute la région autour de la capitale, tout le monde le dit depuis dix ans, et pourtant, ça bloque. Cela montre qu’il faut agir différemment. On voit également des entreprises qui bougent. Mais toutes ne le font pas. Il faut que les gouvernements fixent des règles si on veut que toutes s’activent. C’est ce que les citoyens vont rappeler aux dirigeants ce dimanche.»

La manifestation pour protéger le climat démarrera dimanche à 12h de la gare du Nord. Les participants sont invités à s’y rendre en train, à vélo… et à enregistrer leur trajet sur Claimtheclimate.be.