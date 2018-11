Travailler pour la bonne cause : Louise Janssens pour l’Asbl Goods to give

Bonjour Louise, pour quelle bonne cause travaillez-vous ?

« Je travaille pour l’asbl Goods to Give : une plateforme qui mobilise les entreprises à donner leurs invendus non-alimentaires afin de les redistribuer à des personnes en précarité, via un réseau contrôlé d’organisations sociales en Belgique. J’entretiens les partenariats avec les entreprises qui donnent leurs surplus de stocks en les motivant et convainquant de soutenir notre mission d’aide à des personnes dans le besoin. L’outil le plus adéquat pour motiver les entreprises à donner ou à continuer à donner est la communication. Nous donnons des résultats très concrets pour qu’elles puissent suivre le trajet de leur produit jusqu’au bénéficiaire sur le terrain. Donc la communication fait partie de mon travail quotidien. »

Pourquoi avoir choisi cette bonne cause en particulier ?

« C’est une mission qui évite le gaspillage et aide les personnes précarisées : il y a des surplus de stocks non-alimentaires et il y a 21 % de la population belge qui a des difficultés à obtenir ces produits. Une plateforme qui propose une solution aux deux défis. »

Comment peut-on aider votre asbl ?

« Nous ne répondons pas encore aux besoins. Chaque entreprise qui pourrait donner des produits non-food comme du shampooing, gels douche, couches, lessives, produits d’entretien, fournitures scolaires, dentifrice, produits de beauté, ustensiles de cuisine, …, peut nous contacter pour faire connaissance. Toute personne qui pourrait renforcer notre équipe comme volontaire et chaque organisation sociale qui pourrait bénéficier de notre mission est la bienvenue. »