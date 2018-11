Le coworking, l’essayer, c’est l’adopter

Vous êtes à la recherche d’un endroit moderne, coloré ou au vert pour travailler au calme ? Vous cherchez plutôt un espace pouvant vous accueillir, vous et vos partenaires, pour organiser une réunion ? Voici quelques lieux situé dans la capitale où vous devriez trouver l’inspiration nécessaire à votre projet.

Tout en un

Un an après son arrivée à Anvers, Fosbury and Sons s’installe à Bruxelles sur une surface totale de 15.000 m². Celui qui se fait appeler le « Belgium’s finest office », ouvre trois nouveaux lieux où se retrouver pour travailler tout en savourant des plats frais. Outre l’espace bureau, les entrepreneurs pourront profiter d’un salon, d’un bar, d’une bibliothèque mais également de différents services professionnels ainsi que de cours instructifs et de sport. Après l’ouverture du bureau de Watermael- Boitsfort cet automne, un autre verra le jour à Bruxelles dans un bâtiment zéro-énergie au printemps 2019. Au même moment, Fosbury and Sons ouvrira leur troisième espace à Grand Bigard.

Fosbury and sons :

Chaussée de la Hulpe, 185, 1170 Watermael-Boitsfort

Boulevard du Roi Albert II, 7, 1000 Bruxelles

Rue Alphonse Gosset, 30, 1702 Grand Bigard

Bureau partagé

Bureau de nombreuses startups et entreprises, Silversquare officie depuis dix ans dans l’offre d’espaces de travail à Bruxelles et au Luxembourg. Au sein de la capitale, quatre espaces accueillent les entrepreneurs qui souhaitent profiter de bureaux privés, partagés et open space aux styles complètement différents. Pour les artistes, ou ceux qui souhaitent un espace plus décalé, le bureau du Sylversquare Triomphe, imaginé par Lionel Jadot, célèbre architecte d’intérieur belge, propose des espaces des plus colorés.

Silversquare Louise : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles

Silversquare Triomphe : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles

Silversquare Europe : Square de Meeüs 35, 1000 Bruxelles

Silversquare Stéphanie : Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles

Travailler au vert

Un environnement aussi inspirant que motivant, c’est que propose l’espace de coworking Transforma. Un véritable écosystème entrepreneurial qui a pour objectif l’émergence d’une innovation durable. C’est dans cette optique que les chefs d’entreprises, innovateurs et porteurs de changement qui souhaitent faire évoluer leur projet peuvent se ressourcer en profitant du jardin de légumes bio. Transforma propose également un Jardin de l’innovation, un endroit plus relax à la décoration originale qui sert d’espace créatif et de rencontres conçu notamment pour des ateliers de co-création.

Transforma : Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles

La créativité à l’honneur

Bon Jour est un véritable concept d’espace de coworking. Outre la partie travail où les usagers peuvent profiter d’expositions mensuelles d’artistes internationaux, Bon Jour propose également à ses membres d’accéder à un réseau en ligne. Ces derniers peuvent ainsi collaborer, donner de la visibilité à leurs projets, trouver des mentors, partager des idées et des conseils ou encore vendre des services et des travaux. Pour faite connaissance avec les autres coworkers, des événements, tels que des diners, sont organisés. Chaque mois, ces derniers peuvent également participer à un atelier créatif organisé en collaboration avec des créateurs, designers et artistes.

Bon Jour : Rue du Sceptre 57c, 1050 Bruxelles