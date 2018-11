Route du Rhum – Jonas Gerckens atteint la Guadeloupe en 14e position

Le skipper belge Jonas Gerckens a atteint dimanche soir (heure belge) l’arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Jonas Gerckens (Volvo) a coupé la ligne à 23h55m15s (HB) après 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation. Il a bouclé la course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo avec un peu plus de 5 jours de retard sur le premier dans sa catégorie Class40, le Français Yoann Richomme qui avait atteint Pointe-à-Pitre le 20.

Avec cette belle performance, le skipper liégeois « bat le record belge de 2014 détenu par Michel Kleinjans », ce qui était son objectif, note sa manager Delphine Simon dans la nuit de dimanche à lundi.

La légendaire course est organisée tous les 4 ans.

Source: Belga