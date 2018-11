Présidentielle en RDC – Le candidat pro-Kabila courtise le Katanga minier

Le candidat du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, a tenu lundi sa première réunion publique à Lubumbashi, capitale du Katanga minier que se disputent le pouvoir et l’opposition à l’approche de l’élection présidentielle le 23 décembre en République démocratique du Congo. « J’ai été choisi candidat à l’élection présidentielle par le président Joseph Kabila, un Katangais. Le Katanga m’a tout donné », a lancé Emmanuel Ramazani Shadary, natif de la province du Maniema, dans l’est également swahiliphone, mais qui a fait une partie de ses études à Lubumbashi.

« Nous sommes rassurés du soutien de l’électorat du Haut-Katanga », a-t-il ajouté sur son compte Twitter à l’issue de son meeting dans un stade de Lubumbashi.

M. Ramazani Shadary a été désigné candidat de la majorité par le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, et la coalition présidentielle Front commun pour le Congo (FCC).

M. Kabila est originaire du Tanganyika (sud-est), une province de l’ex-Katanga où son père Laurent-Désiré a animé une rébellion dès les années 60 avant de prendre le pouvoir en 1997.

L’ex-Katanga, grande comme l’Espagne, a été redécoupée en quatre provinces en 2015. Ses sols stockent les richesses minières du pays (cuivre, cobalt…).

Lubumbashi est aussi l’ancien fief de l’opposant en exil Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, qui soutient la candidature de Martin Fayulu.

Samedi, les proches de M. Katumbi ont pu manifester sans heurts à Lubumbashi au nom de la coalition de l’opposition Lamuka qui soutient M. Fayulu.

Les dernières manifestations de l’opposition étaient interdites à Lubumbashi ces dernières semaines.

A Kinshasa lundi soir, Martin Fayulu a présenté son équipe de campagne où les proches de Moïse Katumbi et de l’ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba se taillent la part du lion.

Le katumbiste Pierre Lumbi est nommé directeur de campagne, avec pour adjointe et porte-parole Eve Bazaiba, une proche de M. Bemba.

La communication est confiée à Olivier Kamitatu, un autre proche de M. Katumbi.

« Ma coalition est la plus grande du Congo. Il y a toutes les parties du Congo », s’est félicité M. Fayulu.

Il a de nouveau tendu la main à l’autre candidat de l’opposition, Félix Tshisekedi, qui doit rentrer mardi à Kinshasa avec son allié Vital Kamerhe.

MM. Tshisekedi et Kamerhe se sont retirés au bout de 24 heures d’un accord à sept opposants désignant M. Fayulu « candidat unique de l’opposition ».

