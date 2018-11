Plusieurs manquements dénoncés en psycho en raison d’une explosion du nombre d’étudiants

La Fédération des Etudiants francophones (FEF) et la Fédération belge des Psychologues (FBP) dénoncent lundi une pénurie des maîtres de stage et promoteurs dans la filière, des auditoires surpeuplés ou encore des étudiants recalés à l’inscription de certains cours en raison du nombre d’étudiants grandissant. Les deux organismes présentent plusieurs revendications, aux niveaux communautaire et local. « Depuis l’instauration d’un second mécanisme de sélection au sein du cursus de psychologie en France, le nombre d’étudiants français qui ont décidé de poursuivre leurs études en Belgique a explosé. Le monde de l’enseignement et du travail craignent de voir s’installer une baisse de la qualité d’enseignement, ainsi que la pérennisation – et l’aggravation – d’une telle situation », regrettent-ils d’emblée.

Si de nouveaux temps plein ont été dégagés par certaines universités, « la réponse politique est insuffisante ». La FEF et la FBP demandent au ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt de dégager une enveloppe financière exceptionnelle à destination des établissements et conditionnée à l’engagement du personnel d’enseignement additionnel mais aussi de créer des incitants pour pousser les praticiens à devenir maîtres de stage.

Elles demandent également aux recteurs d’engager du personnel enseignant ou encore de créer une plateforme réunissant l’ensemble des maîtres de stage agréés. « Aujourd’hui, les étudiants sont contraints de suivre les cours sur les marches, voire même debout. Ils sont malgré eux plongés dans une situation inconfortable et incertaine qui les empêche d’étudier dans des conditions décentes, et d’avancer sereinement vers leur avenir », dénoncent encore les deux fédérations.

Source: Belga