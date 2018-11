Moscou accuse Kiev d’utiliser des « méthodes dangereuses » dans le détroit de Kertch

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé lundi l’Ukraine d’utiliser des « méthodes dangereuses » dans le détroit de Kertch, au lendemain d’un incident sans précédent ayant conduit à la capture de trois navires ukrainiens par la marine russe. « Une violation a eu lieu, et des méthodes dangereuses ont par ailleurs été utilisées. Cela pouvait créer et cela a crée une menace et des risques pour le déplacement normal des navires dans ce corridor maritime » entre la mer d’Azov et la mer Noire, a affirmé M. Lavrov.

Les trois bateaux militaires ukrainiens dont Moscou a confirmé l’arraisonnement tentaient d’entrer depuis la mer Noire dans le détroit de Kertch, séparant la Crimée de la Russie et marquant l’accès à la mer d’Azov. Sur un total de 23 militaires à bord, six ont été blessés dont deux grièvement, selon l’armée ukrainienne. La Russie parle quant à elle de trois blessés ukrainiens.

La Russie revendique le contrôle des eaux au large de la Crimée depuis l’annexion de la péninsule. Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d' »entraver » délibérément la navigation des navires commerciaux via le détroit de Kertch. Les difficultés sont apparues avec la construction par Moscou du pont très controversé de 19 kilomètres de long dans le détroit. L’installation de ses arches en 2017 empêche le passage d’une partie des navires.

source: Belga