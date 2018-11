Le ministre des Finances veut discuter d’une adaptation du système de cliquet

Le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) veut discuter du système de cliquet, qui limite la baisse des prix du carburant à la pompe par une augmentation des accises, a-t-il déclaré lundi matin sur les ondes de la VRT. Le sp.a, lui, veut supprimer ce système tandis que le CD&V plaide pour une redistribution des rentrées liées au mécanisme vers les revenus les plus bas. « Une discussion politique devra permettre de déterminer si ce cliquet sera encore utile à l’avenir », a indiqué, sans enthousiasme, le ministre des Finances. Selon ce dernier, le système ne sera plus utilisé cette année, ni l’année prochaine. « Le mécanisme actuel est avant tout destiné à uniformiser les prix de l’essence et du diesel. Ce qui s’est produit », a ajouté Johan Van Overtveldt.

Selon lui, le gouvernement a déjà fait beaucoup pour les revenus les plus modestes. « Les minimas sociaux ont augmenté de 11 à 15%, ce qui est trois fois plus que sous le gouvernement Di Rupo », a-t-il affirmé, en pointant également les effets bénéfiques du tax shift sur les bas et les moyens salaires. « Les plus bas revenus ont augmenté de 115 euros net, auxquels s’ajouteront encore 31 euros au début de l’année prochaine, soit 146 euros », a enfin souligné Johan Van Overtveldt.

Source: Belga