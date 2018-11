Implant Files: Un implant vaginal bricolé à partir… d’un filet à mandarines à l’origine de l’enquête

En juin 2014, une journaliste néerlandaise découpe un filet d’emballage de mandarines et le photographie. Le cliché servira à illustrer le dossier fictif qu’elle a monté de toutes pièces afin de demander une homologation pour ce qu’elle présente comme un implant vaginal destiné à des femmes souffrant de descente d’organe, rapportent lundi plusieurs médias français, dont Le Monde. C’est le point de départ d’une enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), pilotée en Belgique par Le Soir, Knack et De Tijd, qui se penche sur les incidents liés à des implants médicaux. Et surprise: plusieurs organismes chargés des vérifier ce type de dispositif lui assurent que le sien obtiendra sans difficulté le fameux certificat de Conformité européen (CE), ouvrant les portes de la commercialisation dans toute l’Europe. C’est cet incident qui a décidé la journaliste à se tourner vers l’ICIJ. Le Consortium enquête pendant neuf mois, avec 252 journalistes issus de 59 médias dans 36 pays. Les membres du consortium ont envoyé plus de 1.500 requêtes dans le monde entier pour obtenir des documents auprès des autorités de contrôle du secteur.

Leur travail dévoile notamment qu’en Belgique, 3.798 incidents liés à tout type d’implant médical (prothèses de hanche, de genou, implants mammaires, pacemakers, lentilles intraoculaires…) ont été recensés entre 2013 et juillet 2018. À l’échelle belge, leurs démarches ont permis l’obtention de 470 documents inédits (audits internes, rapports d’incident, compte-rendus de réunions, rapports d’inspection…).

Source: Belga